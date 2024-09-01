Beşiktaş'a transferde rakip çıktı!

Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Chelsea'nın Brezilyalı futbolcusu Angelo'ya Al Nassr'ın da talip olduğu belirtildi.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'a transferde rakip çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Eylül 2024 17:49
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'a beklenmedik bir haber geldi.

Siyah beyazlıların transfer gündeminde Chelsea'nin genç kanat oyuncusu Angelo'ya, Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımının da talip olduğu ileri sürüldü.

ANLAŞMA TAMAMLANMAK ÜZERE

Suudi spor gazetesi Ariyadhiah'ın haberine göre; Al Nassr ile İngiliz kulübünün yönetimi arasında, Angelo'nun transferi konusunda son aşamaya gelindi.

Haberde, 19 yaşındaki Brezilyalı oyuncuya da 5 yıllık sözleşme teklif edildiği belirtildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Geçen sezonu Fransa'nın Strasbourg takımında kiralık olarak geçiren Angelo, 25 maçta forma giydi ve 4 asist yaptı. Chelsea, Brezilyalı futbolcuyu Santos'tan 15 milyon euroya transfer etmişti. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery