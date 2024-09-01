Beşiktaş'a transferde rakip çıktı!

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'a beklenmedik bir haber geldi.
Siyah beyazlıların transfer gündeminde Chelsea'nin genç kanat oyuncusu Angelo'ya, Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımının da talip olduğu ileri sürüldü.
ANLAŞMA TAMAMLANMAK ÜZERE
Suudi spor gazetesi Ariyadhiah'ın haberine göre; Al Nassr ile İngiliz kulübünün yönetimi arasında, Angelo'nun transferi konusunda son aşamaya gelindi.
Haberde, 19 yaşındaki Brezilyalı oyuncuya da 5 yıllık sözleşme teklif edildiği belirtildi.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Geçen sezonu Fransa'nın Strasbourg takımında kiralık olarak geçiren Angelo, 25 maçta forma giydi ve 4 asist yaptı. Chelsea, Brezilyalı futbolcuyu Santos'tan 15 milyon euroya transfer etmişti.
Siyah beyazlıların transfer gündeminde Chelsea'nin genç kanat oyuncusu Angelo'ya, Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımının da talip olduğu ileri sürüldü.
ANLAŞMA TAMAMLANMAK ÜZERE
Suudi spor gazetesi Ariyadhiah'ın haberine göre; Al Nassr ile İngiliz kulübünün yönetimi arasında, Angelo'nun transferi konusunda son aşamaya gelindi.
Haberde, 19 yaşındaki Brezilyalı oyuncuya da 5 yıllık sözleşme teklif edildiği belirtildi.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Geçen sezonu Fransa'nın Strasbourg takımında kiralık olarak geçiren Angelo, 25 maçta forma giydi ve 4 asist yaptı. Chelsea, Brezilyalı futbolcuyu Santos'tan 15 milyon euroya transfer etmişti.