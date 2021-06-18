Beşiktaş'a stoper, "Evet, ilgileniyorlar"

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan 24 yaşındaki Nijeryalı stoper Chidozie Awaziem'in menajerinden açıklama geldi.

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Beşiktaş'a stoper, 'Evet, ilgileniyorlar'
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18 Haziran 2021 19:23
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu belirtilen Chidozie Awaziem için transfer açıklaması geldi.

24 yaşındaki oyuncunun menajeri Graham Heydorn, siyah-beyazlı takımın oyuncusuyla ilgilendiğini onayladı.

Nijerya basınına konuşan Heydorn, "Beşiktaş ilgilenen takımlardan ancak isteyen başka takımlar da var" ifadelerini kullandı.

ATLETİK VE SÜRATLİ

2018-19 sezonunda Rizespor forması da giyen Nijeryalı oyuncu, geçtiğimiz sezon Boavista'da oynamıştı. 29 maça çıkan 1,89'luk stoper için Boavista, Porto'ya 5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Teknik Direktör Sergen Yalçın geçen sezon da Awaziem'i istemiş ancak anlaşma olmayınca Atletico Madrid'den Montero kiralanmıştı.

Hoca'nın, hem uzun boyu sayesinde hava toplarındaki hakimiyeti hem de atletik ve süratli olmasından dolayı Nijeryalı stoper öne çıkıyor.




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