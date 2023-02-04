Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Sivasspor deplasmanına konuk oldu. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynana maçı Beşiktaş 1-0'lık skorla kaybetti.



Karşılaşmada Sivasspor'a galibiyeti getiren golü yeni transfer 23. dakikada Samu Saiz attı.



Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, karşılaşmanın 90. dakikasında oyuna dahil oldu ve 3.5 aylık aradan sonra sahalara geri döndü.



Ligde geçen hafta Fatih Karagümrük ile berabere kalan Beşiktaş, arka arkaya iki maçta puan kaybı yaşadı.



Bu sonucun ardından Beşiktaş, 39 puanda kaldı. Arka arkaya 2. galibiyetini alan Sivasspor 24 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Sivasspor, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.



ŞENOL GÜNEŞ'TEN 4 DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.



Şenol Güneş, ligin 22. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de görev verdiği Tayyip Talhan Sanuç ve Dele Alli'yi Sivas deplasmanında yedek soyundurdu.



Geçen hafta ilk 11'de sahaya çıkan Gedson ise kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.



Bacağında ağrı hissede Redmond'un da riske edilmek istenmediği için kadroya dahil edilmediği öğrenildi.



Güneş, bu 4 futbolcunun yerlerine Necip Uysal, yeni transfer Hadziahmetovic, Saiss ve N'Koudou'yu ilk 11'de sahaya sürdü.



Siyah-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Josef de Souza ve Salih Uçan'da kadroya giremedi.



Fatih Karagümrük karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen Mert Günok, Rosier, Welinton, Masuaku, Tayfur Bingöl, Cenk Tosun ve Aboubakar ise Sivasspor maçında da aynı şansı yakaladı.



SİVASSPOR'DA 2 RÖTUŞ



Kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapılan maçın ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.



Çalımbay, Beşiktaş maçında Alaaddin Okumuş ve sakatlığı devam eden Yatabare'nin yerine yeni transferler Saiz ve Caicedo'yu sahaya sürdü.



Sivasspor'da Yatabare'nin yanı sıra sakat futbolcular Ulvestad, N'Jie ve Murat Paluli de kadroda yer almadı.



SİVASSPOR'DA PENALTI BEKLENTİSİ



Karşılaşma oldukça temposuz başlarken, Sivasspor 19. dakikada penaltı bekledi. Bu dakikada Gradel, ceza sahasında yerde kaldı ve hakem Zorbay Küçük'e baktı. Zorbay Küçük oyunu sürdürdü.



SİVASSPOR ÖNE GEÇTİ!



Sivasspor, 23. dakikada öne geçti. Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Samu Saiz, sol çaprazdan harika vurdu. Direğe de çarpan top Mert Günok'un bakışları arasında ağlarla buluştu.



ABOUBAKAR KALECİDEN SIYRILDI AMA...



Beşiktaş, 29. dakikada gole yaklaştı. Savunma arkasına atılan topta Vincent Aboubakar, kaleciden sıyrılıp dar açıdan topu kaleye gönderdi. Bu vuruş yandan auta gitti.



BEŞİKTAŞ'A KÖTÜ HABER!



Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, ilk yarının uzatma anlarında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Masuaku, MKE Ankaragücü'nde forma giyemeyecek.



SİVASSPOR SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİTTİ



Sivasspor, Beşiktaş karşısında soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti. Beşiktaş, ilk yarıda rakip kaleye 2 şut çekerken, bu şutlarda isabet bulamadı.



SİVAS'TA TARTIŞMALI AN!



Sivas'ta 49. dakikada tartışmalı bir an yaşandı. Savunma arkasına atılan topta Samu Saiz, ceza sahası içinde yerde kaldı. Sivas takımı penaltı bekledi. VAR pozisyonu incelemesinin ardından hakem Zorbay Küçük'ü izlemeye davet etti. Küçük, pozisyonu izledi ancak pozisyon başlangıcında ofsayt tespit edildi.



ŞENOL GÜNEŞ'TEN 2 HAMLE



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 64. dakikada oyuna müdahalede bulundu. Umut Meraş ve Muleka oyuna dahil oldu. N'Koudou ile Masuaku çıktı.



ALİ ŞAŞAL'DAN KRİTİK KURTARIŞ!



Beşiktaş, 83. dakikada gole yaklaştı. Cenk'in soldan ceza sahasına gönderdiği topa Umut dokundu. Kaleci Ali Şaşal parmaklarının ucuyla topa dokundu.



MERT GEÇİT VERMEDİ



Sivasspor'da Karol Angielski, 86. dakikada karşı karşıya pozisyonda kaleci Mert'i geçemedi.



Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve Beşiktaş, Sivasspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



1. dakikada ilk tehlikeli atak konuk ekipten geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Roiser'in kale alanına çevirdiği topu defans uzaklaştırdı.



5. dakikada bu kez ev sahibi takım etkili geldi. Gradel'in sol kanattan ortasında kale önünde kafalardan seken top arka direkte Saiz'in önünde kaldı. Bu futbolcunun pasıyla ceza yayının gerisinde topla buluşan Cofie'nin şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarıya çıktı.



18. dakikada Sivasspor sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Gradel'in kavisli ortasında top ceza sahasında herkesi aşarak taca gitti.



23. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Altıpasın solunda topla buluşan Caicedo penaltı noktası gerisindeki Saiz'i gördü. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak ağlara gitti: 1-0



29. dakikada Tayfur Bingöl'ün ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Aboubakar, kaleci Ali Şaşal Vural'ı geçtikten sonra vuruşunu yaptı, top az farkla yandan auta gitti.



45+1. dakikada duvar pasıyla soldan ceza sahasına giren Hadziahmetovic'e defans son anda müdahale etti.



Karşılaşmada başka pozisyon olmayınca ilk yarı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)





50. dakikada Sivasspor sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Gradel'in direkt kaleye gönderdiği top, baraja çarparak uzaklaştı.



73. dakikada Tayfur Bingöl'ün ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Aboubakar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



76. dakikada Hadziahmetovic'in sağ çaprazda ceza alanı çizgisinin gerisinden gelişine vuruşunda, top farklı şekilde üstten auta gitti.



80. dakikada Muleka'nın pasıyla sağ kanattan çizgiye inen Roiser'in içeriye çevirdiği meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.



82. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in sağ kanattan sert ortasına ön direkte ayak koyan Cofie, topu kornere gönderdi.



86. dakikada defansın arkasına sarkan Angielski kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Mert Günok gole izin vermedi.



Karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 1-0 kazandı.



Stat: Sivas 4 Eylül



Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Sönmez, Samet Çiçek



Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa (Dk. 59 Camara), Uğur Çiftçi, Cofie, Hakan Arslan, Charisis, Saiz (Dk. 90+8 Appindangoye), Gradel (90+8 Ziya Erdal), Caicedo (Dk. 36 Angielski)



Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku (Dk. 64 Umut Meraş), Tayfur Bingöl (Dk. 76 Dele Alli), Necip Uysal (Dk. 76 Kerem Atakan Kesgin), Hadziahmetovic, N'Koudou (Dk. 64 Muleka), Cenk Tosun (Dk. 90 Ghezzal), Aboubakar



Gol: Dk. 23 Saiz (Demir Grup Sivasspor)



Sarı kartlar: Dk. 20 Cofie, Dk. 45 Saiz (Demir Grup Sivasspor), Dk. 45+5 Masuaku, Dk. 88 Welinton (Beşiktaş)





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