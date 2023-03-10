Beşiktaş'a Sambacı sol bek!

Beşiktaş, Wolfsburg'da forma giyen Brezilyalı Paulo Otavio'yu takibe aldı. 28 yaşındaki yıldız için teknik direktör Şenol Güneş de olumlu görüş verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'a Sambacı sol bek!
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10 Mart 2023 13:49
Beşiktaş savunmasını güçlendirmek için arayışlarına devam ediyor. Özellikle sol bek mevkii için dört bir koldan çalışan siyah-beyazlılar, aradığı ismi Bundesliga'da buldu.

Masuaku'dan beklediği verimi alamayan, tecrübeli oyuncunun yerli yedeği Umut Meraş'ın da bir türlü istenilen patlamayı yapamaması nedeniyle kaliteli bir sol bek arayan Kara Kartal, Wolfsburg'da forma giyen Brezilyalı sol bek Paulo Otavio'yu gündemine aldı.

MENAJERİYLE GÖRÜŞME

Siyah-beyazlılar, sezon sonunda Alman ekibiyle olan sözleşmesi sona erecek olan 1.73 boyundaki Brezilyalı sol bek için menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

"ŞARTLARI BİZE UYGUNSA DEĞERLENDİRELİM"

Teknik direktör Şenol Güneş'in de 28 yaşındaki sambacı için 'Şartları bize uygunsa değerlendirelim' şeklinde bir rapor hazırladığı ifade edildi.

PERFORMANSI

Wolfsburg'da şu ana kadar 72 karşılaşmada forma giyen Paulo Otavio, takımına bugüne kadar 1 gol ve 11 asistlik skor katkıda bulundu. 

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