Beşiktaş savunmasını güçlendirmek için arayışlarına devam ediyor. Özellikle sol bek mevkii için dört bir koldan çalışan siyah-beyazlılar, aradığı ismi Bundesliga'da buldu.



Masuaku'dan beklediği verimi alamayan, tecrübeli oyuncunun yerli yedeği Umut Meraş'ın da bir türlü istenilen patlamayı yapamaması nedeniyle kaliteli bir sol bek arayan Kara Kartal, Wolfsburg'da forma giyen Brezilyalı sol bek Paulo Otavio'yu gündemine aldı.



MENAJERİYLE GÖRÜŞME



Siyah-beyazlılar, sezon sonunda Alman ekibiyle olan sözleşmesi sona erecek olan 1.73 boyundaki Brezilyalı sol bek için menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.



"ŞARTLARI BİZE UYGUNSA DEĞERLENDİRELİM"



Teknik direktör Şenol Güneş'in de 28 yaşındaki sambacı için 'Şartları bize uygunsa değerlendirelim' şeklinde bir rapor hazırladığı ifade edildi.



PERFORMANSI



Wolfsburg'da şu ana kadar 72 karşılaşmada forma giyen Paulo Otavio, takımına bugüne kadar 1 gol ve 11 asistlik skor katkıda bulundu.



