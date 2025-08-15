15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Beşiktaş'a Premier Lig'den yıldız!

Beşiktaş, Nottingham Forest giyen Callum Hudson-Odoi'yi transfer listesine aldı. Siyah-beyazlıların, İngiliz oyuncu için önümüzdeki günlerde resmi teklif yapacağı belirtildi.

15 Ağustos 2025 08:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transfer döneminin son haftalarında vitesi arttırdı.

İNGİLİZ YILDIZ

Siyah-beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta görev alan Callum Hudson-Odoi'yi listenin üst sıralarına aldı.

SOLSKJAER'IN TALEBİ

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in talepleri doğrultusunda patlayıcı bir sol kanat hedefi olan Beşiktaş, 24 yaşındaki İngiliz oyuncuyu uygun aday olarak belirledi.

OYUNCUNUN ÖNCELİĞİ PREMIER LİG

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Nottingham Forest, uygun bir teklif gelmesi durumunda Odoi'nin satışını onaylayabilir. Fakat İngiliz futbolcunun önceliği Premier Lig'de top koşturmak olduğu ifade edildi.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE RESMİ TEKLİF!

Beşiktaş, oyuncuya Garanti forma şansı ve kulübün uzun vadeli hedefleri gibi önemli kozlar sunacak. Hudson-Odoi'nin, Nottingham ekibiyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunurken, önümüzdeki günlerde resmi teklif yapılacağı gelen bilgiler arasında yer aldı. 


 
 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
