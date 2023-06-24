Beşiktaş'a Kondogbia'dan kötü haber

Bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde olan Kondogbia için Marsilya'nın devrede olduğu ve Atletico Madrid kulübüyle görüşmelerin gerçekleştiği ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'a Kondogbia'dan kötü haber
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23 Haziran 2023 23:58
Son güncelleme 24 Haziran 2023 00:03
Beşiktaş'ın gündemindeki isimlerden Geoffrey Kondogbia'nın Marsilya ile görüşme halinde olduğu ortaya çıktı.

Atletico Madrid ile Olympique Lyon kulüplerinin Kondogbia transferi için görüşmeler yaptığı ünlü gazeteci Fabrizio Romano tarafından yazıldı. Haberde, Kondogbia'nın Marsilya'yı çok istediği ve bu nedenle görüşmelerin hızlandığı aktarıldı.

Transferin ise yaklaşık 7 milyon euroya bitebileceği de haberin devamında yer aldı.

Bir süredir Beşiktaş ile adı anılan Kondogbia, 2020 yılında Valencia'dan Atletico Madrid'e 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

Kondogbia Fransa alt yaş kategorilerinde Fransa adına oynadıktan sonra Orta Afrika Cumhuriyeti Milli Takımı'nı seçmişti.

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