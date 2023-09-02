Beşiktaş'a Isak Hien transferinde kötü haber!

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Isak Hien için Hellas Verona Futbol Direktörü Sean Sogliano açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'a Isak Hien transferinde kötü haber!
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02 Eylül 2023 16:56
Son güncelleme 02 Eylül 2023 17:02
Beşiktaş'a bir süredir girişimlerini sürdürdüğü Isak Hien'den kötü haber geldi. 

Oyuncunun formasını giydiği Hellas Verona'da Futbol Direktörü Sean Sogliano açıklama yaparak Hien'in takımda kalacağını söyledi. 

Beşiktaş'ın teklifini doğrulayan Sogliano, "Isak Hien, Verona'da kalacak. Beşiktaş bir teklif yaptı ama yeterli değildi, ayrıca şu anda oyuncuyu göndermeyi planlamıyoruz." ifadelerini kullandı. 

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ 

Beşiktaş, Hellas Verona forması giyen 24 yaşındaki İsveçli stoper Isak Hien için Verona'ya 6 Milyon Euro+sonraki satıştan %50 pay teklif etmişti.

33 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Hellas Verona formasıyla 33 resmi maça çıkan Isak Hien bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı. 



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