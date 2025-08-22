22 Ağustos
Karagümrük-Göztepe
0-027'
22 Ağustos
Arca Çorum FK-Sarıyer
1-024'
22 Ağustos
Bayern Munih-RB Leipzig
0-026'
22 Ağustos
West Ham United-Chelsea
22:00
22 Ağustos
Real Betis-Alaves
22:30
22 Ağustos
PSG-Angers
0-012'

Beşiktaş'a İngiltere'den flaş transfer iddiası: Emerson!

Beşiktaş, İngiliz basınına göre West Ham forması giyen sol bek Emerson'a teklif yaptı.

calendar 22 Ağustos 2025 20:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a İngiltere'den flaş transfer iddiası: Emerson!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için İngiliz basınından flaş bir iddia gündeme geldi.

TEKLİF YAPTI İDDİASI

The Guardian'da yer alan habere göre; Siyah-beyazlılar, West Ham United forması giyen 31 yaşındaki sol bek Emerson için teklif yaptı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 32 maçta forma giyen İtalyan sol bek, 2 gol ve 1 asist üretti. Emerson'un sözleşmesi, kulübüyle sezon sonunda sona erecek. 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 3 1 2 0 3 0 5
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Karagümrük 2 0 1 1 0 3 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.