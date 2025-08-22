Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için İngiliz basınından flaş bir iddia gündeme geldi.
TEKLİF YAPTI İDDİASI
The Guardian'da yer alan habere göre; Siyah-beyazlılar, West Ham United forması giyen 31 yaşındaki sol bek Emerson için teklif yaptı.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 32 maçta forma giyen İtalyan sol bek, 2 gol ve 1 asist üretti. Emerson'un sözleşmesi, kulübüyle sezon sonunda sona erecek.
