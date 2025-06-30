Beşiktaş'a iki sambacı!

Yeni sezon kadro planlamasında orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını hızlandırdı.
David Jurasek ile ilk transferini gerçekleştiren siyah-beyazlı ekip, bu kez rotasını Brezilya'ya çevirdi.
Beşiktaş, Botafogo'nun kaptanı Marlon Freitas ve Corinthians'ın genç yıldızı Breno Bidon için temaslarını sürdürüyor.
KİRALAMA FORMÜLÜ ÖNCELİKLİ
Her iki oyuncunun da bonservis bedelinin yüksek olması nedeniyle siyah-beyazlı yönetim, kiralama formülü üzerinde duruyor. Şartların uygun hale gelmesi durumunda satın alma opsiyonlu kiralama da gündeme gelebilir.
BOTAFOGO'DA KAPTAN
Brezilya Ligi'nin önemli ön liberolarından biri olarak gösterilen 30 yaşındaki Marlon Freitas, iki sezondur Botafogo forması giyiyor.
2015'te ABD'de Fort Lauderdale ve 2017'de Slovakya'da STK Samorin formalarıyla kısa süreli Avrupa tecrübesi yaşayan Freitas, kariyerinin geri kalan bölümünü ülkesinde geçirdi.
Bu sezon Botafogo ile 29 resmi maçta görev alan deneyimli orta saha, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Freitas, on numara pozisyonunda da görev alabiliyor.
AVRUPA'NIN RADARINDA: BRENE BIDON
Beşiktaş'ın ilgilendiği bir diğer isim ise Corinthians forması giyen 20 yaşındaki Breno Bidon.
Genç yaşına rağmen orta sahada birçok farklı pozisyonda oynayabilen Bidon'a Avrupa'dan da ilgi büyük. 12 milyon Euro'luk piyasa değeriyle dikkat çeken genç yıldız, bu sezon Corinthians formasıyla 26 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Brezilya U20 Milli Takımı'nda da forma giyen Bidon'un adı, Beşiktaş'ın yanı sıra Avrupa'dan birçok kulüple anılıyor.
David Jurasek ile ilk transferini gerçekleştiren siyah-beyazlı ekip, bu kez rotasını Brezilya'ya çevirdi.
Beşiktaş, Botafogo'nun kaptanı Marlon Freitas ve Corinthians'ın genç yıldızı Breno Bidon için temaslarını sürdürüyor.
KİRALAMA FORMÜLÜ ÖNCELİKLİ
Her iki oyuncunun da bonservis bedelinin yüksek olması nedeniyle siyah-beyazlı yönetim, kiralama formülü üzerinde duruyor. Şartların uygun hale gelmesi durumunda satın alma opsiyonlu kiralama da gündeme gelebilir.
BOTAFOGO'DA KAPTAN
Brezilya Ligi'nin önemli ön liberolarından biri olarak gösterilen 30 yaşındaki Marlon Freitas, iki sezondur Botafogo forması giyiyor.
2015'te ABD'de Fort Lauderdale ve 2017'de Slovakya'da STK Samorin formalarıyla kısa süreli Avrupa tecrübesi yaşayan Freitas, kariyerinin geri kalan bölümünü ülkesinde geçirdi.
Bu sezon Botafogo ile 29 resmi maçta görev alan deneyimli orta saha, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Freitas, on numara pozisyonunda da görev alabiliyor.
AVRUPA'NIN RADARINDA: BRENE BIDON
Beşiktaş'ın ilgilendiği bir diğer isim ise Corinthians forması giyen 20 yaşındaki Breno Bidon.
Genç yaşına rağmen orta sahada birçok farklı pozisyonda oynayabilen Bidon'a Avrupa'dan da ilgi büyük. 12 milyon Euro'luk piyasa değeriyle dikkat çeken genç yıldız, bu sezon Corinthians formasıyla 26 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Brezilya U20 Milli Takımı'nda da forma giyen Bidon'un adı, Beşiktaş'ın yanı sıra Avrupa'dan birçok kulüple anılıyor.
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