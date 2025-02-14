Beşiktaş'a Gedson'dan müjdeli haber!

Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Gedson Fernandes, yüksek ihtimalle Trabzonspor maçında ilk 11'de sahada olacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'a Gedson'dan müjdeli haber!
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14 Şubat 2025 14:43
Son güncelleme 14 Şubat 2025 14:45
Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı maça odaklandı. Siyah-beyazlılarda Sivasspor ile oynanan maçta sakatlanan Gedson Fernandes'in durumu belli oldu.

"OYNAMAK İSTİYORUM"

Sivasspor maçındaki sakatlığı sonrası durumu günden güne daha iyiye giden Gedson Fernandes, son antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve teknik heyet ile görüşen Gedson, Trabzonspor maçında oynamak istediğini söyledi.

Bu gelişmelerin ardından Gedson Fernandes'in, Trabzonspor maçında yüksek ihtimalle ilk 11'de yer alması bekleniyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bu sezon 33 maçta süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.

Beşiktaş ile Trabzonspor, 15 Şubat Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor maçı öncesi son antrenmanda Gedson Fernandes





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