Beşiktaş'a EURO 2024 sonrası iki imza!

Yerli futbolcu rotasyonunu genişletmek isteyen Beşiktaş'ın hedefinde iki milli futbolcu var. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'a EURO 2024 sonrası iki imza!
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04 Temmuz 2024 14:08
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirme hedefinde.

Siyah-beyazlıların bu kapsamda sözleşmesi biten Cenk Tosun ile yeniden anlaşmak ve bonservisi elinde olan Yusuf Yazıcı'ya imza attırmak istediği ileri sürüldü.

EURO 2024 SONRASI İKİ YILDIZLA İMZA

Cenk ile sözleşme yenileme görüşmelerine başlanacağı öğrenilirken, Lille'den ayrılan Yusuf da transfer listesinin başında yer alıyor. A Milli Takım'da bulunan bu iki oyuncu için EURO 2024'ün bitmesi bekleniyor.

''YUSUF'U ALALIM''

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un da Yusuf Yazıcı için "Alalım" raporunu verdiği öğrenildi.

Haber detayında Yusuf transferinin bittiği ve Cenk'in de yeni sözleşme şartlarına "Evet" dediği ileri sürüldü. Bu iki transferin turnuvadan sonra resmiyete dökülmesi bekleniyor.

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