Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber: "Yetişmesi zor"

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, derbi maçta Fenerbahçe'ye konuk olacak. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan isimlerin de durumu netleşiyor

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber: 'Yetişmesi zor'
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23 Mart 2023 11:25
İstanbulspor maçında sakatlık geçiren Tayyip Talha'nın ise çekilen MR'ında sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği belirtilmişti.

A Milli Takım kadrosundan da çıkarılan Tayyip'in tedavisine başlanırken Fenerbahçe derbisine yetişmesinin zor olduğu ifade edildi.

Şenol Güneş'in bu durumda derbide savunmada Omar Colley ve Saiss ikilisine şans vermesi bekleniyor.

ROSIER VE GEDSON'DA SIKINTI YOK

Beşiktaş'ta Valentin Rosier'e boyun kisti nedeniyle cerrahi işlem uygulanmıştı. Rosier'in iyileşme sürecinin devam ettiği belirtilirken derbide kadroda olacağı ifade edildi.

Dişinden bir operasyon geçiren Gedson'da ise herhangi bir sıkıntı bulunmuyor.

GHEZZAL HAZIRLANIYOR

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Ghezzal ise uzun bir aradan sonra yeşil sahalara tam anlamıyla döndü. İstanbulspor maçında kornerden Cenk Tosun'un golüne asist yapan yıldız futbolcu, milli arada eksiklerini kapatmaya devam ediyor.

Ghezzal, derbiye kadar performansını yüzde 100'e çıkaracak.

Teknik direktör Şenol Güneş'in de Fenerbahçe maçı öncesi en büyük kozlarından biri Ghezzal olacak.

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