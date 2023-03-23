Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber: 'Yetişmesi zor'

İstanbulspor maçında sakatlık geçiren Tayyip Talha'nın ise çekilen MR'ında sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği belirtilmişti.



A Milli Takım kadrosundan da çıkarılan Tayyip'in tedavisine başlanırken Fenerbahçe derbisine yetişmesinin zor olduğu ifade edildi.



Şenol Güneş'in bu durumda derbide savunmada Omar Colley ve Saiss ikilisine şans vermesi bekleniyor.



ROSIER VE GEDSON'DA SIKINTI YOK



Beşiktaş'ta Valentin Rosier'e boyun kisti nedeniyle cerrahi işlem uygulanmıştı. Rosier'in iyileşme sürecinin devam ettiği belirtilirken derbide kadroda olacağı ifade edildi.



Dişinden bir operasyon geçiren Gedson'da ise herhangi bir sıkıntı bulunmuyor.



GHEZZAL HAZIRLANIYOR



Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Ghezzal ise uzun bir aradan sonra yeşil sahalara tam anlamıyla döndü. İstanbulspor maçında kornerden Cenk Tosun'un golüne asist yapan yıldız futbolcu, milli arada eksiklerini kapatmaya devam ediyor.



Ghezzal, derbiye kadar performansını yüzde 100'e çıkaracak.



Teknik direktör Şenol Güneş'in de Fenerbahçe maçı öncesi en büyük kozlarından biri Ghezzal olacak.





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