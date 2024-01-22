Beşiktaş'a ağır fatura: 21 maçta 30 gol!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş, 21 haftada kalesinde 30 gol gördü. Teknik ekip, bu soruna çözüm bulmaya çalışıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a ağır fatura: 21 maçta 30 gol!
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22 Ocak 2024 09:05
Beşiktaş, kötü kadro planlamasının faturasını ödüyor. 5 teknik direktörün değiştiği sezonda, Fernando Santos da 3. resmi maçında acı gerçekle karşılaştı.

Beşiktaş'ın yetersiz kadrosu, Pendikspor karşısında çaresiz kalırken bu sezonun en büyük sorunu olan gol yeme alışkanlığı yine yaşandı.

Defansif çözümleri üretmekte zorlanan, orta saha ve savunma organizasyonunda bariz sıkıntılar çeken Beşiktaş, kalede de istenilen performansa ulaşamayınca, sahadan 4 gol yiyerek ayrıldı.

Kartal, 21 haftada kalesinde 30 gol gördü. Teknik ekip, bu soruna çözüm bulmaya çalışıyor.   

 
 

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