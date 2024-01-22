Beşiktaş'a ağır fatura: 21 maçta 30 gol!

, kötü kadro planlamasının faturasını ödüyor. 5 teknik direktörün değiştiği sezonda, Fernando Santos da 3. resmi maçında acı gerçekle karşılaştı.Beşiktaş'ın yetersiz kadrosu, Pendikspor karşısında çaresiz kalırken bu sezonun en büyük sorunu olanyine yaşandı.Defansif çözümleri üretmekte zorlanan, orta saha ve savunma organizasyonunda bariz sıkıntılar çeken Beşiktaş, kalede de istenilen performansa ulaşamayınca, sahadan 4 gol yiyerek ayrıldı.Kartal,Teknik ekip, bu soruna çözüm bulmaya çalışıyor.