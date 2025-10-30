30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
13:00
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
13:00
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
13:30
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
14:45
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
18:00
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
20:30
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
20:30
30 Ekim
Pisa-Lazio
22:45

Beşiktaş'a 200 milyon euro gelir: Anlaşma sağlandı!

Beşiktaş, Dikilitaş projesi için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile anlaşmaya vardı.

calendar 30 Ekim 2025 08:55
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'a 200 milyon euro gelir: Anlaşma sağlandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın seçim vaatleri arasında yer alan Dikilitaş Projesi için önemli bir aşama daha geride bırakıldı. Ankara - İstanbul arasında adeta mekik dokuyan siyah beyazlı kulübün başkanı, yaptığı görüşmeler neticesinde 16 bin metrekarelik projeye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait olan 4 dönümü de eklemeyi başardı.

Sabah gazetesinin haberine göre; taraflar arasındaki anlaşmanın önemli bir şartı var: Şişli'de arazisi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait olan yaklaşık 16 bin metrekare inşaat alanına sahip bir yurt Beşlktaş tarafından yapılacak. Böylece Beşiktaş, Türkiye'de bir spor kulübünün yapmış olduğu ilk yurdu inşa edecek.

200 MİLYON EURO 

Siyah beyazlıların, 20 dönüme çıkan Dikilitaş'taki arazide Emlak Konut ile birlikte yapacağı projenin ihalesini ise çok kısa süre içerisinde duyurması bekleniyor.

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından proje ofislerinin kurulacağı ve gayrimenkul satışlarının başlayacağı belirtildi. Beşiktaş'a bu projeden 200 milyon euro nakit akışı gelmesi bekleniyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.