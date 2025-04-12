Beşiktaş, 3 puan hedefliyor!

Önce lig yarışından sonra Avrupa kupasından, geçen hafta da Türkiye Kupası'ndan elenen siyah-beyazlılar, peş peşe mağlubiyetlerle bu sezon sancılı günler yaşamaya devam ediyor.



Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına gidebilmesi için, Süper Lig'i ilk dört içinde bitirmesi gereken Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri, tüm konsantrasyonunu kalan maçlara yoğunlaştırmaya çalışıyor.



Ancak Beşiktaş'ın bunu başardığı söylenemez. Son beş maçta Galatasaray dışında galibiyeti olmayan siyah-beyazlılar kalan 8 maçta 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.



GOLCÜ SORUNU DEVAM EDİYOR



Beşiktaş'ın bu sezonki bir diğer büyük problemi de hiç şüphesiz golcü sorunu olarak öne çıkıyor. Immobile, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu'ndan oluşan golcü hattının verimsizliği, teknik direktör Solskjaer'i santrforsuz sisteme geçmeye dahi zorlamıştı.



Golcülerin forumsuzluğu Norveçli teknik adamın adeta elini kolunu bağladı. Solskjaer, Başakşehir karşısında Immobile'yi yine yedeğe çekip santrforsuz oyunu tercih edebilir. Mustafa Hekimoğlu'nun 11'de şans bulması da artık sürpriz sayılmaz.







