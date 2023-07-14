Beşiktaş, 10 numarasını buldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Arjantinli oyuncu Roberto Pereyra ile anlaşmaya vardı.

, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş, 10 numarasını buldu
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14 Temmuz 2023 09:50
Son güncelleme 14 Temmuz 2023 09:59
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 10 numara transferi için çarpıcı bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, Udinese ile sözleşmesi sona eren Roberto Pereyra ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı ve oyuncuyu İstanbul'a davet etti.

ROBERTO PEREYRA KİMDİR?

Roberto Pereyra, geçtiğimiz sezon Udinese ile 36 karşılaşmaya çıkarken 5 gol, 9 asistlik performans sergilemişti. 32 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 6 milyon olarak görülüyor. Kariyeri boyunca Cadetes, River Plate, Juventus, Watford ve Udinese formaları giyen Arjantinli yıldız, 429 maçta 47 gol 53 asist kaydetti.

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