Beş gollü maçta turlayan Newcastle United

FA Cup 4. tur maçında Newcastle, deplasmanda Birmingham'ı 3-2 mağlup etti ve tur atladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Beş gollü maçta turlayan Newcastle United
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08 Şubat 2025 22:51
İngiltere'de FA Cup 4. tur mücadelesinde Newcastle United, Birmingham deplasmanına konuk oldu. Knighthead Park'taki mücadeleyi konuk ekip Newcastle, 3-2'lik skorla kazandı.

Newcastle'a galibiyeti getiren golleri 21 ve 82. dakikalarda Joseph Willock ile 26. dakikada Callum Wilson kaydetti.

Birmingham'ın gollerini ise dakika 1'de Ethan Laird ile 40 dakikada Tomoki Iwata attı.
Bu sonucun ardından Newcastle United, FA Cup'ta tur atladı. Birmingham, turnuvaya veda etti.

Premier Lig'in gelecek haftasında Newcastle, Manchester City deplasmanına gidecek. Birmingham, sahasında Cambridge'i ağırlayacak. 
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