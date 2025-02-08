Beş gollü maçta turlayan Newcastle United

İngiltere'de FA Cup 4. tur mücadelesinde Newcastle United, Birmingham deplasmanına konuk oldu. Knighthead Park'taki mücadeleyi konuk ekip Newcastle, 3-2'lik skorla kazandı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Newcastle'a galibiyeti getiren golleri 21 ve 82. dakikalarda Joseph Willock ile 26. dakikada Callum Wilson kaydetti.
Birmingham'ın gollerini ise dakika 1'de Ethan Laird ile 40 dakikada Tomoki Iwata attı.
Bu sonucun ardından Newcastle United, FA Cup'ta tur atladı. Birmingham, turnuvaya veda etti.
Birmingham'ın gollerini ise dakika 1'de Ethan Laird ile 40 dakikada Tomoki Iwata attı.
Bu sonucun ardından Newcastle United, FA Cup'ta tur atladı. Birmingham, turnuvaya veda etti.
Premier Lig'in gelecek haftasında Newcastle, Manchester City deplasmanına gidecek. Birmingham, sahasında Cambridge'i ağırlayacak.