Bernd Neuendorf: ''Daum modern futbolun öncüsüydü''

Christoph Daum'un vefatı dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neuendorf, onu "Modern futbolun öncüsü" olarak tanımlarken, eski rakibi Uli Hoeness, Daum'un kansere karşı cesur mücadelesine dikkat çekti. Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso da Daum'un anısına duygusal bir mesaj yayınladı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Bernd Neuendorf: ''Daum modern futbolun öncüsüydü''
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26 Ağustos 2024 10:35
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Alman Teknik Direktör Christoph Daum için dünyanın farklı yerlerinden mesajlar gelmeye devam ediyor.

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neuendorf, Christoph Daum'u şöyle anlattı.
Neuendorf'un, "Futbolu vücudunun her zerresiyle yaşadı" diye tanımladığı Daum'la uzun süre kavgalı olan Hoeness, "Ölüm haberi beni de çok etkiledi. Kansere karşı cesurca mücadele etti ve bu hastalıktan etkilenenleri cesaretlendirdi" dedi.

Christoph Daum'un vefatı, ülkesi Almanya'da da büyük üzüntüyle karşılandı. Uzun süre Daum'la kavgalı olan Bayern Münih'in eski başkanı Uli Hoenes, vefat haberi üzerine şöyle dedi: "Daum hayatı boyunca hiçbir tartışmadan kaçınmadı. Kendisiyle uzun zaman önce barıştık. Ölüm haberi beni de çok etkiledi. Kansere karşı cesurca mücadele etti ve bu hastalıktan etkilenenleri cesaretlendirdi." Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neuendorf, Daum'un Alman futbolu üzerinde önemli bir etkisi olduğunu belirterek, "Modern futbolun öncüsüydü. Futbolu vücudunun her zerresiyle yaşadı" dedi.

XABi ALONSO DA MESAJ YAYINLADI

Daum'un geçmişte görev yaptığı Bayer Leverkusen'in hocası Xabi Alonso da duygusal bir açıklama yaparak şunları söyledi: "Mayıs ayında şampiyonluğu onunla kutlayabildiğimiz ve bu sevinci yaşatabildiğimiz için çok mutluyum." Köln Kulübü Başkanı Werner Wolf da, "Christoph Daum, dizginlenemez hırsıyla Bundesliga'da efsanevi statüye ulaştı" dedi.

 
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