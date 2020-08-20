Bernard Mensah'ın Galatasaray cevabı

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Bernard Mensah açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
Bernard Mensah'ın Galatasaray cevabı
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20 Ağustos 2020 16:17
Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Kayserispor'dan kiraladığı Bernard Mensah, siyah-beyazlı takımı seçme nedenini açıkladı.

Galatasaray'a neden gitmediği sorulan 25 yaşındaki oyuncu, "Türkiye'ye geldiğimden beri oynamak istediğim kulüp Beşiktaş, sonuçta buradayım. Daha fazla konuşmak etik açıdan doğru değil, burada olduğum için, doğru yolu seçtiğim için mutluyum. Evimdeyim, evimde olduğumu hissediyorum. Futbolcu arkadaşlarımın desteğiyle beraber daha fazla evimde olduğumu hissediyorum bu süreçte" ifadelerini kullandı.

Kiralık anlaşmasının sonunda da Beşiktaş'ta kalmak istediğini kaydeden Ganalı oyuncu, "Kendime güveniyorum, hazırım. PAOK maçında da oynamak istiyorum. Geleceğimi Beşiktaş'ta görüyorum." dedi.

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