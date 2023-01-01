Berke Özer için Galatasaray iddiası!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe kalesini koruyan Berke Özer, as kaleci olmadığı için ayrılmış ve Portekiz ekibi Portimonense'ye imza atmıştı.



Berke bu kulüpte sadece 2 maçta forma giyince devre arası transfer döneminden geçerli olmak üzere Eyüpspor ile anlaşmaya vardı.



Bu transferde ise önemli bir detay ortaya çıktı. 1. Lig ekibiyle yakın ilişkileri olan Galatasaray, 22 yaşındaki kaleciyi yakından izleyecek. Berke başarılı bir performans çizerse, sarı kırmızılı ekip satın alma konusunda öncelikli hakka sahip olacak.



1.91 boyundaki eldiven futbola Bucaspor altyapısında başlayıp Altınordu'ya geçmişti. 2018'de 2,5 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye imza attı fakat istediği forma şansını pek bulamadı.



Geçtiğimiz sezon Altay Bayındır'ın sakatlık yaşadığı dönemde Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Berke Özer, 36 kez Milli Takım'ın alt kategorilerinde forma giydi.





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