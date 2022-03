Berkay Candan: 'Adımızı altın harflerle yazdıracağız'

FIBA Erkekler Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Hollanda'nın ZZ Leiden takımı ile karşılaşacak Bahçeşehir Koleji'nin uzun forveti Berkay Candan, kupayı kazanacaklarına inandıklarını söyledi.



Berkay, karşılaşmanın hazırlıkları kapsamında İstanbul'da yaptıkları son çalışmanın ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.



Hem Türk basketbolu hem de kulüp tarihi açısından çok önemli bir maça çıkacaklarını dile getiren 28 yaşındaki oyuncu, "İlk maçta elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Leiden'den iyi bir skorla Türkiye'ye gelerek burada da kazanıp, turu geçen taraf olmak istiyoruz. Bu organizasyona adımızı altın harflerle yazdırmayı amaçlıyoruz. Önce yarı finali geçip sonra da kupayı kazanmayı planlıyoruz. Kendimizi favori görüyoruz." diye konuştu.



Leiden maçının 80 dakikalık bir eşleşme olduğunu hatırlatan Berkay, "Şampiyonluk olmak istiyoruz ama önümüze maç maç bakıyoruz. Şu an önümüzde yarı final ilk maçı var. İlk önce Leiden'i geçip burada da kazanıp finale çıkmak istiyoruz. Kazanmak istiyoruz ama bu 80 dakikalık bir maç. Yarı finale çıktık ve buradaki 4 takım da çok değerli. En iyi oyunumuzu oynamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle şanssız bir dönemden geçtiklerini vurgulayan Berkay, şöyle devam etti:



"Bizim için yarın çok önemli bir maç oynayacağız. Maça çok hazırlanacak vaktimiz olmadı. Hem Türkiye Ligi'nde hem de Avrupa'da mücadele ediyoruz. Haftada 2 maç oynadığımız için 2-3 günde bir maç oynamak zorunda kalıyoruz ama bu sezon başından beri alışık olduğumuz bir durum. Bizim için çok önemli bir maç olduğunun farkındayız. O yüzden elimizden gelenin en iyisini yapıp finale çıkmak istiyoruz."



- "Kulübün ilk Avrupa kupası inşallah bize nasip olur"



Berkay Candan, Bahçeşehir Koleji'ne ilk Avrupa Kupası'nı kazandıran kadro olmayı amaçladıklarını ifade etti.



Kulübün, söz konusu organizasyonda 2019'da yine yarı finale kaldığını ancak salgın sebebiyle turnuvanın tamamlanamadığını hatırlatan Berkay, "O sezon beyaz sezon ilan edildiği için çok şanssız bir sezondu. Bence hem Türk hem yabancı oyuncular açısından çok geniş bir kadroya sahibiz. Kulübün ilk Avrupa kupası inşallah bize nasip olur." ifadelerini kullandı.



- "Türk rotasyonuna en çok yer veren kulübüz"



Deneyimli basketbolcu, Bahçeşehir Koleji'nin Türk rotasyonuna verdiği öneme dikkati çekti.



Bahçeşehir Koleji'nin çok değerli bir organizasyona sahip olduğunu anlatan Berkay, "Dışarıdan çok fazla göremiyorsunuz ancak içine girince organizasyonun değerini çok daha iyi anlıyorsunuz. Türk rotasyonuna en çok yer veren kulübüz. Bunda teknik heyetimizin çok büyük etkisi var. Biz de onları mahcup etmemek için elimizden geleni yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Türk oyuncuların aldıkları sürede kulüplerinin de çok etkisinin bulunduğuna değinen Berkay, antrenörleri Erhan Ernak ve başkanları Hüseyin Yücel'in kendilerine çok büyük destek verdiğini aktardı.



Berkay, yöneticiler ile teknik heyetin kendileriyle iletişiminin başarıda önemli rol oynadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Hüseyin başkan her zaman bizim yanımızda. Hem deplasmandaki hem de sahamızdaki maçlarda bizlere destek veriyor. Erhan abi de çok iyi bir antrenör ve çok iyi bir insan. Bizimle iletişimi çok kuvvetli. Bence bu çok değerli bir durum. İstediğimiz zaman her şeyi konuşup fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bence bu sahaya da yansıyor."



Müsabakanın 6 Nisan Çarşamba günü oynanacak rövanşında Türk basketbolseverlerin desteğine ihtiyaç duyacaklarını belirten Berkay, kariyer hedeflerinde A Milli Basketbol Takımı'nda forma giymenin de bulunduğunu dile getirerek sözlerini tamamladı.