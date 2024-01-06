İtalya Serie A 19. hafta maçında Bologna ile Genoa karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Genoa'yı öne geçiren gol 20. dakikada Alberd Gudmundsson'dan geldi. Bologna'nın golü 90+5'te Lorenzo De Silvestri'den geldi.
Genoa'da milli oyuncu Berkan Kutlu, karşılaşmada süre almadı.
Bu sonuçla birlikte Bologna 32, Genoa 21 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maçında Bologna, Cagliari deplasmanına gidecek. Genoa, sahasında Torino'yu ağırlayacak.
Genoa'yı öne geçiren gol 20. dakikada Alberd Gudmundsson'dan geldi. Bologna'nın golü 90+5'te Lorenzo De Silvestri'den geldi.
Genoa'da milli oyuncu Berkan Kutlu, karşılaşmada süre almadı.
Bu sonuçla birlikte Bologna 32, Genoa 21 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maçında Bologna, Cagliari deplasmanına gidecek. Genoa, sahasında Torino'yu ağırlayacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU