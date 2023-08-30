Fransız ve İtalyan kulüplerinin yakından ilgilendiği Galatasaraylı Berkan Kutlu, kariyerine Avrupa'da devam etmeyi hedefliyor.
OKAN BURUK GÖNDERMEYİ DÜŞÜNMÜYOR
Ancak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Milli futbolcuyu kesinlikle göndermeyi düşünmediği öğrenildi.
GİDERSE YERLİ ROTASYONU SIKINTIYA GİRECEK
Süper Lig'deki 3 yerli kuralını göz önünde bulunduran Buruk, Berkan'ı kaybetmek istemiyor.
Yunus Akgün'ü Leicester City'ye gönderen Sarı-Kırmızılılar'da, Berkan'ın gitmesi halinde takımdaki yerli rotasyonu sıkıntıya girecek.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 8 maça çıkan Berkan Kutlu, skor üretemedi.
GALATASARAY KARNESİ
Galatasaray formasıyla toplam 84 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol 5 asistlik skor katkısı verdi. Berkan Kutlu'nun Galatasaray ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
BERKAN KUTLU KİMDİR?
25 Ocak 1998 tarihinde İsviçre'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Monthey altyapısında başladı. 2018'de Sion altyapısına transfer oldu. 2020'de bedelsiz olarak Sion'dan Alanyaspor'a geldi. 2021'de ise 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a imza attı. Orta sahada forma giyen Berkan Kutlu, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. 25 yaşındaki genç futbolcu, 7 kez A Milli Futbol Takımı'nın formasını giydi. Berkan Kutlu'nun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro...
OKAN BURUK GÖNDERMEYİ DÜŞÜNMÜYOR
Ancak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Milli futbolcuyu kesinlikle göndermeyi düşünmediği öğrenildi.
GİDERSE YERLİ ROTASYONU SIKINTIYA GİRECEK
Süper Lig'deki 3 yerli kuralını göz önünde bulunduran Buruk, Berkan'ı kaybetmek istemiyor.
Yunus Akgün'ü Leicester City'ye gönderen Sarı-Kırmızılılar'da, Berkan'ın gitmesi halinde takımdaki yerli rotasyonu sıkıntıya girecek.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 8 maça çıkan Berkan Kutlu, skor üretemedi.
GALATASARAY KARNESİ
Galatasaray formasıyla toplam 84 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol 5 asistlik skor katkısı verdi. Berkan Kutlu'nun Galatasaray ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
BERKAN KUTLU KİMDİR?
25 Ocak 1998 tarihinde İsviçre'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Monthey altyapısında başladı. 2018'de Sion altyapısına transfer oldu. 2020'de bedelsiz olarak Sion'dan Alanyaspor'a geldi. 2021'de ise 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a imza attı. Orta sahada forma giyen Berkan Kutlu, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. 25 yaşındaki genç futbolcu, 7 kez A Milli Futbol Takımı'nın formasını giydi. Berkan Kutlu'nun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro...