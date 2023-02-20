Berkan Kutlu, ilk milli takım formasını bağışladı

Galatasaraylı Berkan Kutlu, depremzedelere yardım için ilk milli takım formasını sarı-kırmızılıların düzenleyeceği müzayedeye bağışladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Berkan Kutlu, ilk milli takım formasını bağışladı
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20 Şubat 2023 16:38
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım çalışmaları devam ediyor.

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Berkan Kutlu da bu bağlamda milli takım formasını bağladı.

Berkan, giydiği ay-yıldızlı formayı açık artırma ile satılması amacıyla sarı-kırmızılıların düzenleyeceği müzayedeye verdi.

 

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