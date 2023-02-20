Berkan Kutlu, ilk milli takım formasını bağışladı

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım çalışmaları devam ediyor.
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Berkan Kutlu da bu bağlamda milli takım formasını bağladı.
Berkan, giydiği ay-yıldızlı formayı açık artırma ile satılması amacıyla sarı-kırmızılıların düzenleyeceği müzayedeye verdi.
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Berkan Kutlu da bu bağlamda milli takım formasını bağladı.
Berkan, giydiği ay-yıldızlı formayı açık artırma ile satılması amacıyla sarı-kırmızılıların düzenleyeceği müzayedeye verdi.
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