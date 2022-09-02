'Berkan kalsın, Taylan gitsin'

Orta sahaya üç önemli takviye (Sergio Oliveira, Midtsjö, Torreira) yapan Galatasaray'da Cicaldau ve Morutan kiralık olarak yollandı.Forma şansı bulamayan yerlilerden Taylan Antalyalı'nın da bileti kesildi. Berkan Kutlu'yu yerli sınırını da düşünerek takımda tutma kararı alan teknik direktör Okan Buruk, Taylan'ı ise kadroda düşünmüyor.Gaziantep ve Alanyaspor'dan teklifler alan 27 yaşındaki oyuncunun ayrılması bekleniyor.Deneyimli orta saha, son 3 maçta kadroya alınmamıştı.