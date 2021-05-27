Benjamin Tetteh, Gaziantep FK forması giydi

Gaziantep FK'ya transferi gündemde olan Benjamin Tetteh, kırmızı-siyahlı antrenman formasını sırtına geçirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Benjamin Tetteh, Gaziantep FK forması giydi
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27 Mayıs 2021 14:11
Gaziantep FK'nın tecrübeli oyuncusu Aziz Tetteh Gana'da yardım amaçlı düzenlenen bir maçta tüm takımı kırmızı siyahlı forma ile sahaya çıkarttı. Türkiye'den ülkesine dönerken daha önceden planlanan yardım amaçlı maç için formaları yanında götüren Aziz Tetteh'in takımında Yeni Malatyaspor'da sezonu tamamlayan Benjamin Tetteh'in de yer aldığı gözlendi.

TETTEH'E DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Gana'da McDan La Town Park Stadı'nda düzenlenen gösteri maçında Aziz Tetteh'i ayrıca bir sürpriz bekliyordu. Aziz Tetteh'in Eşi Akosua karşılaşma oynandığı esnada elinde pastayla sahaya girerek doğum günü kutlaması yaparken o esnada sahada bulunanlarda alkışlarla Tetteh'i tebrik ettiler.

HABER: Ali BUDAK







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