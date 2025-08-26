26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
0-071'
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
22:00
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
22:00
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
0-013'
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
21:30
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
21:45
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
21:45
26 Ağustos
Burnley-Derby County
21:45
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
21:45
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
22:00
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
21:45
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
1-022'

Benficalı taraftarlardan Kerem yorumu!

Benficalı taraftarlar, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu'nun takımda kalmasını istiyor.

26 Ağustos 2025 19:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Benficalı taraftarlardan Kerem yorumu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Benficalı taraftarlar, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu için gelen olası ayrılık sorusuna yanıt verdi.
 
Benficalı taraftarların birçoğu, milli futbolcunun Portekiz ekibinde kalmasını istiyor.
 
Taraftarlarla yapılan röportajda, Kerem için öne çıkan sözler şu şekilde:
 
"Kerem'i seviyorum. Benfica'da kalmasını istiyorum."
"Eğer kalmak isterse, Benfica için iyi olacaktır."
"Pavlidis'le iyi anlaşıyor. Kalması iyi olur."
 
BENFICA PERFORMANSI
 
Benfica formasıyla 57 resmi maça çıkan milli futbolcu 16 gol ve 13 asist ile takımına katkı sağladı.
 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
