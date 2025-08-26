Benficalı taraftarlardan Kerem yorumu!

Benficalı taraftarlar, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu için gelen olası ayrılık sorusuna yanıt verdi.
Benficalı taraftarların birçoğu, milli futbolcunun Portekiz ekibinde kalmasını istiyor.
Taraftarlarla yapılan röportajda, Kerem için öne çıkan sözler şu şekilde:
"Kerem'i seviyorum. Benfica'da kalmasını istiyorum."
"Eğer kalmak isterse, Benfica için iyi olacaktır."
"Pavlidis'le iyi anlaşıyor. Kalması iyi olur."
BENFICA PERFORMANSI
Benfica formasıyla 57 resmi maça çıkan milli futbolcu 16 gol ve 13 asist ile takımına katkı sağladı.
