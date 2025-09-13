12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
4-1
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
3-1
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
3-1
12 Eylül
Sevilla-Elche
2-2
12 Eylül
Marsilya-Lorient
4-0
12 Eylül
Paderborn-Bochum
1-0
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
2-0
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
1-1
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
1-1
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
5-0

Benfica'ya 90+2'de sahasında şok!

Portekiz Premier Lig'in 5. haftasında Benfica, sahasında 10 kişi kalan Santa Clara ile 1-1 berabere kaldı.

13 Eylül 2025 00:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago




Portekiz Premier Lig'in 5. haftasında Benfica, sahasında Santa Clara'yı konuk etti.

Estadio da Luz'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Benfica'nın golünü 59. dakikada Pavlidis kaydetti. Santa Clara'nın golü ise 90+2. dakikada Vinicius Lopes'ten geldi.

Santa Clara'da 38. dakikada Paulo Victor, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Benfica, 4. maçında ilk puan kaybını yaşadı. Santa Clara ise 5. maçında 5. puanını elde etti.

Ligde gelecek hafta Benfica, AVS'ye konuk olacak. Santa Clara, Alverca'yı konuk edecek.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
