Portekiz Premier Lig'in 5. haftasında Benfica, sahasında Santa Clara'yı konuk etti.



Estadio da Luz'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Benfica'nın golünü 59. dakikada Pavlidis kaydetti. Santa Clara'nın golü ise 90+2. dakikada Vinicius Lopes'ten geldi.



Santa Clara'da 38. dakikada Paulo Victor, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonuçla birlikte Benfica, 4. maçında ilk puan kaybını yaşadı. Santa Clara ise 5. maçında 5. puanını elde etti.



Ligde gelecek hafta Benfica, AVS'ye konuk olacak. Santa Clara, Alverca'yı konuk edecek.