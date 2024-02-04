Benfica sahasında 3 puanı 3 golle aldı

Portekiz Ligi karşılaşmasında Benfica ağırladığı Gil Vicente'yi 3-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Benfica sahasında 3 puanı 3 golle aldı
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04 Şubat 2024 22:51
Son güncelleme 04 Şubat 2024 22:52
Portekiz Ligi 20. hafta karşılaşmasında Benfica konuk ettiği Gil Vicente'yi 3-0 mağlup etti.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Arthur Cabral, 34. dakikada Joao Neves ve 49. dakikada Rafa Silva kaydetti.

Milli oyuncumuz Orkun Kökçü bu karşılaşmada süre almadı.

Benfica bu galibiyetle puanını 51'e yükseltirken, Gil Vicente ise 22 puanda kaldı.

Benfica bir sonraki karşılaşmasında Guimaraes deplasmaına giderken, Gil Vicente sahasında Vizela'yı ağırlayacak.

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