Belhanda, Galatasaray'la sözleşmesini uzatmak istiyor

Tekliflere bakılacak

Younes Belhanda bir türlü taraftarla yıldızı barışmasa da Galatasaray'da kalmak istiyor. 2017 yılında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımından gelen ve 4 yıllık sözleşmeye imza atan Faslı yıldızın mukavelesi sezon sonunda bitiyor.Yıllık 3 milyon 350 bin Euro garanti para alan Belhanda'nın Sarı-Kırmızılı takımda kalabilmek için maaşında indirim yapma teklifiyle yönetimin kapısını çalacağı öğrenildi.30 yaşındaki oyuncunun menajeri D'Avila'ya yeni sezon için şartlarını ilettiği ve Galatasaray Yönetimi ile masaya oturmasını istediği kaydedildi.Yönetimin ise pandemi döneminde Feghouli ile birlikte maaş indirimini kabul etmediği iddia edilen Belhanda'nın takımda kalıp kalmaması konusunda acele etmediği bildirildi.Geçen sezonun devre arası ile yaz döneminde satmayı düşündüğü Belhanda konusunda beklediği teklifi alamayan yönetimin devre arasında yaşanacak transfer gelişmelerine göre karar vereceği bildirildi.Belhanda'nın yeni sözleşme şartları ile Fatih Terim'in görüşüne göre bir yol haritasının çizileceği kaydedildi.