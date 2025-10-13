Belçika, deplasmanda Galler'i dört golle geçti!

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda Belçika, Galler'e konuk oldu.



Cardiff City Stadyumu'ndaki mücadeleyi Belçika, 4-2'lik skorla kazandı.



Belçika'ya galibiyeti getiren golleri, 18. ve 76. dakikalarda penaltıdan Kevin De Bruyne, 24. dakikada Thomas Meunier ve 90. dakikada Leandro Trossard kaydetti.



Galler'in gollerini ise 8. dakikada Joe Rodon ve 89. dakikada Nathan Broadhead attı.



Bu sonucun ardından Belçika, puanını 14'e yükseltti. Galler, 10 puanda kaldı.



Grubun bir diğer maçında Belçika, Kazakistan deplasmanına gidecek. Galler, Lihtenştayn'a konuk olacak.



