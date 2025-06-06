06 Haziran
Cebelitarık-Hırvatistan
0-7
06 Haziran
Estonya-İsrail
1-3
06 Haziran
Çek Cumhuriyeti-Karadağ
2-0
06 Haziran
Galler-Linheştayn
3-0
06 Haziran
Kuzey Makedonya-Belçika
1-1
06 Haziran
Norveç-İtalya
3-0
06 Haziran
Kolombiya-Peru
0-024'
07 Haziran
Venezuela-Bolivya
01:00

Belçika, beraberlikle başladı!

2026 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda ilk maçına çıkan Belçika, Kuzey Makedonda ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

calendar 06 Haziran 2025 23:41 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2025 23:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Belçika, beraberlikle başladı!
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2026 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda Belçika, Kuzey Makedonya ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 tamamlandı.

Belçika, 28. dakikada Maxim De Cuyper ile öne geçti. Kuzey Makedonya'ya eşitliği getiren golü 86. dakikada Ezgjan Alioski attı.

Bu sonucun ardından gruptaki üçüncü maçına çıkan Kuzey Makedonya, puanını 5 yaptı. Belçika ise grupta oynadığı ilk maçta 1 puan aldı.

Kuzey Makedonya, gruptaki bir sonraki maçında Kazakistan ile deplasmanda karşılaşacak. Belçika ise sahasında Galler'i konuk edecek.


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