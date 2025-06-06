2026 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda Belçika, Kuzey Makedonya ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 tamamlandı.



Belçika, 28. dakikada Maxim De Cuyper ile öne geçti. Kuzey Makedonya'ya eşitliği getiren golü 86. dakikada Ezgjan Alioski attı.



Bu sonucun ardından gruptaki üçüncü maçına çıkan Kuzey Makedonya, puanını 5 yaptı. Belçika ise grupta oynadığı ilk maçta 1 puan aldı.



Kuzey Makedonya, gruptaki bir sonraki maçında Kazakistan ile deplasmanda karşılaşacak. Belçika ise sahasında Galler'i konuk edecek.



