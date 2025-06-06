2026 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda Belçika, Kuzey Makedonya ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 tamamlandı.
Belçika, 28. dakikada Maxim De Cuyper ile öne geçti. Kuzey Makedonya'ya eşitliği getiren golü 86. dakikada Ezgjan Alioski attı.
Bu sonucun ardından gruptaki üçüncü maçına çıkan Kuzey Makedonya, puanını 5 yaptı. Belçika ise grupta oynadığı ilk maçta 1 puan aldı.
Kuzey Makedonya, gruptaki bir sonraki maçında Kazakistan ile deplasmanda karşılaşacak. Belçika ise sahasında Galler'i konuk edecek.
Belçika, 28. dakikada Maxim De Cuyper ile öne geçti. Kuzey Makedonya'ya eşitliği getiren golü 86. dakikada Ezgjan Alioski attı.
Bu sonucun ardından gruptaki üçüncü maçına çıkan Kuzey Makedonya, puanını 5 yaptı. Belçika ise grupta oynadığı ilk maçta 1 puan aldı.
Kuzey Makedonya, gruptaki bir sonraki maçında Kazakistan ile deplasmanda karşılaşacak. Belçika ise sahasında Galler'i konuk edecek.
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