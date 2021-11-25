Belarus - Türkiye maçında 12 Dev Adam sahada

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu ilk maçında Belarus'a konuk oluyor.Belarus'un başkenti Minsk'te oynanacak karşılaşma saat 19:30'da başlayacak. Belarus Türkiye maçın NTV canlı yayınlayacak.FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda yer alan A Erkek Milli Takımımız, 25 Kasım Perşembe günü tarihinde 7. kez Belarus ile karşı karşıya gelecek.İki takım ilk kez 20 ve 21 Mayıs 1997 tarihlerinde İstanbul'da ikili temas müsabakalarında karşı karşıya geldi. Millilerimiz ilk karşılaşmada 85-74 mağlup olurken ikinci maçı 83-75'lik skorla kazandı.A Erkek Milli Takımımız ile Belarus'un son buluşması, FIBA 2013 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gerçekleşti. Ay-yıldızlılarımız elemelerde evinde oynadığı ilk maçı 77-74 kazanırken deplasmanda oynadığı müsabakadan 91-62'lik skorla galip ayrıldı.Türkiye ile Belarus arasında daha önce oynanan 6 müsabakada Ay-yıldızlılarımızın 4 galibiyeti bulunuyor. İki takımın 7. buluşması, 25 Kasım Perşembe günü Belarus'un başkenti Minsk'te Minsk Spor Sarayı'nda gerçekleşecek. TSİ 19.30'da başlayacak karşılaşma, NTV'den naklen yayınlanacak.Organizasyonda B Grubu'nda yer alan A Erkek Milli Takımımız; Belarus, Büyük Britanya ve Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.FIBA'nın açıkladığı formata göre gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek. Takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak. Millilerimiz grupta ilk üç sırayı alması halinde A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekipler ile eşleşecek. İkinci turdaki gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.