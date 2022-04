Becali: 'Dennis Man, Galatasaray'a gidemediği için çok üzüldü'

İtalyan ekibi Parma'da forma giyen ve adı uzun süre Galatasaray ile anılan Dennis Man için transfer açıklaması geldi.



"GALATASARAY'DAN BİR ADIM UZAKTAYDI"



23 yaşındaki futbolcunun menajeri Victor Becali, yaptığı açıklamada, "Man, şu an iyi oynuyor ve sakinleşti. Yaz aylarında neler olacağını göreceğiz. Parma'da bir yükselme şansı olmadığını biliyoruz. Transfer olacak ya da kiralanacak, bir çözüm bulacağız. Önemli olan Man'ın gelişimi, ve şu an iyi bir durumda" dedi.



"Man iyi bir oyuncu, sadece odaklanması gerekiyor" diyen Becali, "Şimdilik Parma'da kaldı ve oynamak zorunda. Galatasaray'a transfer olmaktan sadece bir adım uzaktaydı. Bu durum onu üzdü. Ama istediğiniz her şeyi her zaman elde edemezsiniz" sözlerini kullandı.



GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ÇIKMADI



Yaz transfer döneminde Galatasaray, Man için Parma ile görüşme yapmış ancak müzakerelerde anlaşma sağlanamamıştı. Man, ardından Salernitana'dan gelen teklifi de reddetmişti.



13 MİLYON EURO ÖDENDİ



23 yaşındaki futbolcu geçen sezonun devre arasında İtalyan ekibine FCSB'den 13 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.





İLGİLİ VİDEO