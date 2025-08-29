29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
19:00
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
19:30
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Beasley piyasası kızışıyor, kontratı veteran minimumun üstünde olacak

Serbest oyuncu konumundaki Malik Beasley, 2024–25 sezonunda gösterdiği performans sayesinde veteran minimum kontratın üzerinde bir anlaşma bekliyor.

29 Ağustos 2025 13:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
The Stein Line'dan Jake Fischer'ın haberine göre, 28 yaşındaki forvet, güçlü şutör kimliğiyle birçok takımın radarına girdi.

Beasley, geçen sezon Detroit Pistons formasıyla 82 maçın tamamında sahaya çıkarak 16.3 sayı ortalaması yakaladı ve üçlüklerde yüzde 41.6 isabet oranı tutturdu. Playofflarda ise Knicks'e karşı 14 sayı ortalamasıyla oynadı.


Detroit, oyuncunun "non-Bird" haklarına sahip olduğu için ona maksimum 7.2 milyon dolarlık bir teklif sunabiliyor. Ancak Pistons'ın Caris LeVert, Duncan Robinson ve Javonte Green'i kadroya katması, Beasley'nin öncelik sırasının geriye düştüğünü gösteriyor.

Beasley'e ilgi gösteren takımlar arasında Minnesota Timberwolves, New York Knicks ve Cleveland Cavaliers öne çıkıyor. Cleveland, Max Strus'un sakatlığı nedeniyle şut tehdidi ararken; Minnesota, Beasley'nin 2020–22 arasında geçirdiği verimli dönemi yeniden canlandırma peşinde. Knicks ise dış şut katkısını düşük maliyetle artırmayı planlıyor.

NBA'de dokuzuncu sezonuna giren Beasley, bugüne dek Denver, Utah, Los Angeles Lakers, Milwaukee, Detroit ve Minnesota formaları giydi. Geçtiğimiz aylarda hakkında yürütülen federal kumar soruşturmasından aklanması, serbest oyuncu piyasasındaki belirsizliği ortadan kaldırmış durumda.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
