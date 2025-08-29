Serbest oyuncu konumundaki Malik Beasley, 2024–25 sezonunda gösterdiği performans sayesinde veteran minimum kontratın üzerinde bir anlaşma bekliyor.The Stein Line'dan Jake Fischer'ın haberine göre, 28 yaşındaki forvet, güçlü şutör kimliğiyle birçok takımın radarına girdi.Beasley, geçen sezon Detroit Pistons formasıyla 82 maçın tamamında sahaya çıkarak 16.3 sayı ortalaması yakaladı ve üçlüklerde yüzde 41.6 isabet oranı tutturdu. Playofflarda ise Knicks'e karşı 14 sayı ortalamasıyla oynadı.Detroit, oyuncunun "non-Bird" haklarına sahip olduğu için ona maksimum 7.2 milyon dolarlık bir teklif sunabiliyor. Ancak Pistons'ın Caris LeVert, Duncan Robinson ve Javonte Green'i kadroya katması, Beasley'nin öncelik sırasının geriye düştüğünü gösteriyor.Beasley'e ilgi gösteren takımlar arasında Minnesota Timberwolves, New York Knicks ve Cleveland Cavaliers öne çıkıyor. Cleveland, Max Strus'un sakatlığı nedeniyle şut tehdidi ararken; Minnesota, Beasley'nin 2020–22 arasında geçirdiği verimli dönemi yeniden canlandırma peşinde. Knicks ise dış şut katkısını düşük maliyetle artırmayı planlıyor.NBA'de dokuzuncu sezonuna giren Beasley, bugüne dek Denver, Utah, Los Angeles Lakers, Milwaukee, Detroit ve Minnesota formaları giydi. Geçtiğimiz aylarda hakkında yürütülen federal kumar soruşturmasından aklanması, serbest oyuncu piyasasındaki belirsizliği ortadan kaldırmış durumda.