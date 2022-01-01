Beal için point guard oynamak nasıl bir tecrübeydi?

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, takımı için point guard pozisyonunda oynamanın nasıl bir tecrübe olduğunu anlattı.



Chicago Bulls'a karşı son maçta Beal, takımın en iyi üç point guardı Spencer Dinwiddie, Raul Neto ve Aaron Holiday'den yoksun olması nedeniyle, kariyerinde ilk kez point guard pozisyonunda oynamıştı.



Beal, PG oynamanın nasıl bir his olduğunu şu ifadelerle açıkladı:



"Nasıl olacağını biliyordum. Şovu yönetmek ve arkadaşlara şut imkanı yaratmak gerektiğini anlamıştım. Ne zaman agresif olacağım ve ne zaman arkadaşlarıma şut imkanı sağlayacağım arasında bir denge bulmaya çalıştım.



PG oynarken, takımı yönetmeniz gerekiyor. Takım arkadaşlarınızı hücuma dahil etmeli, pozisyona sokmalı, şut imkanı yaratmalı, onlarla konuşmalı ve teşvik edici olmanız lazım.



Yılanın başı siz oluyorsunuz yani. Şahsen ben oynarken zevk aldım. Kesinlikle öğreneceğim çok şey vardı. Bir daha imkanım olursa, hazır olurum."



Sezona etkileyici bir başlangıç yaptıktan sonra, Wizards ekibi son 10 maçın 7'sini kaybederek sezonda 18-18 derecesine gerilemişti.



