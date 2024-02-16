Bazı NBA yöneticilerinin, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in yeni bir takım arama ihtimalinin arttığını düşündükleri iddia edildi.



NBA yöneticileri arasında, James'in Lakers'la yollarını ayırma fikrini değerlendirebileceği yönünde düşüncelerin arttığı söylendi.



The Athletic'ten Sam Amick, Anthony Slater ve Jovan Buha tarafından hazırlanan bir rapora göre rakip yöneticiler, LeBron'un en büyük oğlu Bronny James ile birlikte oynama arzusunun devam ettiği fikrinden beslenen durumu değerlendirdi:



"Rakip yöneticiler James'in ayrılmak isteyebileceğine giderek daha fazla ikna olmakla kalmıyor, aynı zamanda Bronny James faktörüne de odaklanıyorlar."



Oğlu Bronny üniversite ve profesyonel basketbol kariyeriyle ilgili kararlar almaya hazırlanırken LeBron'un bir sonraki hamlesi, kendi yolunu çocuklarınınkiyle aynı hizaya getirme arzusuna bağlı olabilir.



Şu anda 39 yaşında olan LeBron, önümüzdeki sezon için bir oyuncu opsiyonuna sahip ve bu da ona NBA'deki gelecekteki gidişatını şekillendirmede önemli bir avantaj sağlıyor.



