Bayern Münih yeni transferini açıkladı

Bayern Münih geçtiğimiz Aralık ayında transfer ettiği Bryan Zaragoza'yı kadrosuna çağırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Bayern Münih yeni transferini açıkladı
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01 Şubat 2024 18:54
Bayern Münih'in, geçtiğimiz aylarda 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı ancak kiralık olarak Granada'da geri yolladığı Bryan Zaragoza'yı geri çağırdı.

Bayern Münih, Kingsley Coman'ın yaşadığı uzun sakatlık sebebiyle yaz transfer döneminde resmi olarak kadrosuna katacağı 22 yaşındaki İspanyol sol kanadı transferin son gününde kadrosuna eklemiş oldu.

21 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Granada forması ile 21 resmi maça çıkan Bryan Zaragoza bu karşılaşmalarda 6 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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