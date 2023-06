Bayern Münih transferi açıkladı!

Bayern Münih, orta sahasını Konrad Laimer ile güçlendirdi.



Alman devi, Leipzig ile sözleşmesi biten 26 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.



Avusturyalı orta saha oyuncusu ise imzasının ardından, "Bu benim için rüyanın gerçekleşmesi. Bayern Münih, dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Kulüp ve taraftarlar için her şeyimi vereceğim. Bayern Münih'in her zaman yüksek hedefleri vardır, benim de aynı şekilde. Burada doğru yerdeyim. Yüzde yüzümü verebilecek kapasitedeyim ve ilk günden itibaren her zaman bunu ortaya koyacağım. Sabırsızlanıyorum" dedi.





