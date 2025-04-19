Bayern Münih'ten ligde farklı galibiyet!

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, Heidenheim'ı deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih'ten ligde farklı galibiyet!
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19 Nisan 2025 18:22
Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Bayern Münih, Heidenheim deplasmanına konuk oldu. Bayern Münih, mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Harry Kane, 19. dakikada Konrad Laimer, 36. dakikada Kingsley Coman ve 56. dakikada Joshua Kimmich attı.

Bayern Münih'te ilk golü atan Harry Kane, Bundesliga'da 60 maçta 60 gole ulaştı.

Ligde bir hafta aranın ardından kazanan Bayern Münih, 72 puana yükseldi. Heidenheim, 22 puanda kaldı.

Bayern Münih, ligin bir sonraki haftasında sahasında Mainz 05'i konuk edecek. Heidenheim, Stuttgart deplasmanına gidecek.

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