Bayern Münih'ten kritik galibiyet!

Almanya Bundesliga 16. hafta maçında Bayern Münih, deplasmanda Wolfsburg'u 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih'ten kritik galibiyet!
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21 Aralık 2023 00:23
Almanya Bundesliga 16. hafta maçında Bayern Münih, deplasmanda Wolfsburg ile karşılaştı.

Wolksvagen Arena'da oynanan maçı Bayern Münih 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Jamal Musiala ve 43. dakikada Harry Kane kaydetti. Wolfsburg'un tek golü 45+1. dakikada Arnold attı.

Alınan bu sonuçla birlikte Bayern, puanını 38 yaptı ve lider Leverkusen'i takibini sürdürdü. Wolfsburg ise 19 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, Hoffenheim'i ağırlayacak. Wolfsburg ise Mainz deplasmanına gidecek.

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