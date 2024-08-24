Bayern Münih'ten Chelsea'ye transfer göndermesi!

FC Bayern Münih'in sportif direktörü Max Eberl, Chelsea'ye transfer göndermesinde bulundu.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bayern Münih'ten Chelsea'ye transfer göndermesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ağustos 2024 15:47
FC Bayern Münih'in sportif direktörü Max Eberl, Matthijs de Ligt'in satışıyla ilgili açıklama yaparken, Chelsea'ye de gönderme yaptı.

Max Eberl yaptığı açıklamada, "Bu kadro planlamasında para harcadığınız kadar bir yerlerden para da kazanmanız gerekiyor." dedi.

Açıklamalarına devam eden deneyimi futbol adamı, "Sezona 35 oyuncuyla başlayamazsınız. Ancak, Chelsea gibi 44 oyuncuyla sezona başlayabilirsiniz. Sonra forma numarası olmayan oyuncular, forma numaraları çalınan oyuncular olur. Bayern Münih bunu yapamaz." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery