Bayern Münih'ten Chelsea'ye transfer göndermesi!

FC Bayern Münih'in sportif direktörü Max Eberl, Matthijs de Ligt'in satışıyla ilgili açıklama yaparken, Chelsea'ye de gönderme yaptı.



Max Eberl yaptığı açıklamada, "Bu kadro planlamasında para harcadığınız kadar bir yerlerden para da kazanmanız gerekiyor." dedi.



Açıklamalarına devam eden deneyimi futbol adamı, "Sezona 35 oyuncuyla başlayamazsınız. Ancak, Chelsea gibi 44 oyuncuyla sezona başlayabilirsiniz. Sonra forma numarası olmayan oyuncular, forma numaraları çalınan oyuncular olur. Bayern Münih bunu yapamaz." ifadelerini kullandı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU