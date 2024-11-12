Bayern Münih'te Upomecano kararı!

Bayern Münih, Fransız savunma oyuncusu Dayot Upomecano ile ilgili kararını verdi.



Sky'da yer alan habere göre, takımın teknik direktörü Vincent Kompany'nin Upomecano konusunda olumlu fikirleri olduğu ve kulübün Fransız savunma oyuncusu ile yeni sözleşme imzalamak istediği belirtildi.



GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK



Bayern Münih'in Upomecano ile önümüzdeki günlerde yeni sözleşme için görüşmelere başlayacağı kaydedildi.



Dayot Upomecano'nun Bayern Münih ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.



BAYERN PERFORMANSI



2021 yılından bu yana Bayern Münih forması giyen 26 yaşındaki futbolcu, Alman ekibinde çıktığı 129 maçta 4 gol attı ve 8 asist yaptı.



