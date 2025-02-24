Bayern Münih'te Sane kararı!

Bayern Münih, kısa süre içerisinde Leroy Sane ile yeni sözleşme için görüşecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih'te Sane kararı!
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24 Şubat 2025 13:29
Bayern Münih, sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerden biri olan Leroy Sane için harekete geçiyor.

Kicker'de yer alan habere göre, Bayern Münih, Sane ile yeni sözleşme için görüşecek. Tarafların yeni kontrat için kısa süre içerisinde bir araya gelmesinin beklendiği yazıldı.

Bayern Münih'te bu sezon 31 maça çıkan Alman futbolcu, 8 gol attı ve 3 asist yaptı.


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