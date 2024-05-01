Bayern Münih'te Rangnick için geri sayım!

Bayern Münih, Ralf Rangnick için geri sayıma geçti. Alman devi, 65 yaşındaki teknik adamla son görüşmeleri yapıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih'te Rangnick için geri sayım!
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01 Mayıs 2024 14:32
Bayern Münih, sezon sonunda takıma veda edecek teknik direktör Thomas Tuchel'in yerine Ralf Rangnick'i göreve getirmeye hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Bayern Münih'in, 65 yaşındaki teknik adamla son görüşmeleri yaptığı belirtildi.

BAŞKAN DOĞRULADI

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, Real Madrid ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçınn ardından Rangnick ile görüştüklerini doğrulamıştı.

TAZMİNAT ÖDENEBİLİR

Alman teknik adam Rangnick'in Avusturya Milli Takımı ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Bayern Münih'in olası bir anlaşma durumunda Rangnick için tazminat ödemesi bekleniyor.

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