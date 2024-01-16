Bayern Münih'te Matthijs de Ligt sakatlandı

Bayern Münih, Hollandalı stoperi Matthijs de Ligt'in sol dizinden sakatlandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada yıldız oyuncunun sol dizinde kapsül yaralanması tespit edildiği belirtildi. Açıklamada oyuncunun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağına dair detay verilmedi.
24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 12 maçta 1 gol kaydetti.
Kulüpten yapılan açıklamada yıldız oyuncunun sol dizinde kapsül yaralanması tespit edildiği belirtildi. Açıklamada oyuncunun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağına dair detay verilmedi.
24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 12 maçta 1 gol kaydetti.