Bayern Münih'te Matthijs de Ligt sakatlandı

Bayern Münih, Hollandalı stoper Matthijs de Ligt'in dizinden sakatlandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih'te Matthijs de Ligt sakatlandı
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16 Ocak 2024 22:32
Bayern Münih, Hollandalı stoperi Matthijs de Ligt'in sol dizinden sakatlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada yıldız oyuncunun sol dizinde kapsül yaralanması tespit edildiği belirtildi. Açıklamada oyuncunun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağına dair detay verilmedi.

24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 12 maçta 1 gol kaydetti.

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