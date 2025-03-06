Bayern Münih, Leverkusen'in umutlarını parçaladı!

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Leverkusen'i ilk maçta bozguna uğrattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih, Leverkusen'in umutlarını parçaladı!
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06 Mart 2025 00:56
Son güncelleme 06 Mart 2025 00:59
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Alman ekipleri Bayern Münih ile Leverkusen karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Bayern Münih oldu.

Bayern Münih'e taraftarının önünde galibiyeti getiren golleri 9 ve 75. (p) dakikada Harry Kane, 54. dakikada Jamal Musiala kaydetti.

Leverkusen'de ilk sarı kartını 32. dakikada gören Nordi Mukiele, 62. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

NEUER 150. MAÇINDA SAKATLANDI

Bayern Münih'in kaptanı Manuel Neuer, Şampiyonlar Ligi'ndeki 150. maçında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Maçın 58. dakikasında Neuer'in yerine kaleye Köln'den transfer edilen Jonas Urbig geçti. 21 yaşındaki kaleci, Bayern Münih ile ilk maçına Şampiyonlar Ligi'nde çıkmış oldu.

XABI ALONSO İLK KEZ KAYBETTİ

Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, Xabi Alonso'lu Leverkusen karşısındaki bu galibiyetin ardından rövanş öncesinde turun kapısını büyük ölçüde araladı. Ayrıca Xabi Alonso'nun Leverkusen'ı, Bayern Münih'e ilk kez mağlup oldu.

Leverkusen, 11 Mart Salı günü Bayern Münih'i BayArena'da ağırlayacak.

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