Bayern Münih'in Hakan Çalhanoğlu ısrarı

Geçtiğimiz yaz Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmeye çalışan Bayern Münih, milli futbolcu için yeni bir teklif hazırlığında.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; Twitter
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Bayern Münih'in Hakan Çalhanoğlu ısrarı
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08 Ekim 2024 13:23

Geçtiğimiz yaz Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek isteyen Bayern Münih'in girişimi başarızsızlıkla sonuçlanmıştı.

BAYERN YENİDEN DEVREDE 

Orta saha arayışlarını sürdüren Bavyera devinin, milli futbolcu için yeniden devreye girdiği öğrenildi.

İtalya basınında çıkan haberlere göre; Bayern Münih, yakın zamanda yıldız orta saha için yeniden teklif götürmeyi planlıyor.

TEKLİF ARTTIRILACAK 

Haberin detaylarında, yaz aylarında yapılan teklifin artırılarak yeniden masaya oturulacağı belirtildi.

INTER GENÇLEŞMEK İSTİYOR 

Öte yandan, takımı gençleştirmek isteyen Inter yönetiminin, 30 yaşındaki orta saha için gelen teklifleri değerlendirmeyi düşündüğü aktarıldı.

EN AZ 50 MİLYON EURO 

İtalya ekibinin en az 50 milyon euroluk bir teklif beklediği öne sürüldü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI 

Bu sezon 8 maçta forma giyen deneyimli oyuncu, ağları 2 kez havalandırdı.

Inter ile 2027 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcunun, güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.

 
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