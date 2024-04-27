Bayern Münih, Harry Kane ile kazandı

Bayern Münih, Harry Kane'in 2 gol attığı maçta Eintracht Frankfurt'u 2-1 mağlup etti. İngiliz golcü, bu sezon Bayern formasıyla çıktığı 42 maçta 42. kez fileleri havalandırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih, Harry Kane ile kazandı
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27 Nisan 2024 18:26
Son güncelleme 27 Nisan 2024 18:29
Almanya 1. Bundesliga'nın 31. haftasında Bayern Münih ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bayern Münih, 2-1'lik skorla kazandı.

10 yıllık şampiyonluk serisi biten Bayern Münih, 9. dakikada İngiliz golcüsü Harry Kane ile öne geçti. Frankfurt'un bu hafta içi PSG'den bonservisini aldığı Hugo Ekitike, 23. dakikada skora dengeyi getirdi.

Frankfurt karşısında zorlanan Bayern Münih, 61. dakikada Harry Kane'in penaltı golüyle galibiyete uzandı.

Profesyonel kariyerinde kupa kazanamayan Harry Kane, bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 42 maçta 42. kez fileleri havalandırdı ve yanına 13 asist ekledi.

Üst üste 3. galibiyetini elden eden Bayern Münih, puanını 69'a yükseltti. Son 6 haftada sadece 1 kez kazanan Frankfurt, 45 puanda kaldı.

Bayern Münih, gelecek hafta Stuttgart'a konuk olacak. Frankfurt ise sahasında şampiyon Leverkusen'i ağırlayacak.

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