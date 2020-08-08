Bayern Münih, güle oynaya turladı!

Bayern Münih ile Chelsea, Şampiyonlar Ligi son 16 turun rövanş maçında Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. İlk maçı 3-0 kazanan Bayern, ikinci maçı da 4-1'lik skorla kazandı.Karşılaşmada Bayern Münih'in golleri 10. ve 84. dakikada Robert Lewandowski, 24. dakikada Ivan Perisic ve 76. Corentin Tolisso kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise, 44. dakikada Tammy Abraham'dan geldi.Mücadelede Hudson-Odoi'nin 28. dakikada attığı gol, ofsayt gerekçesi ile VAR'dan döndü.Robert Lewandowski, 2 gol 2 asistle maçın yıldızı olurken, bu sezon oynadığı bütün Şampiyonlar Ligi maçlarında da en az 1 gol atma başarısı göstermiş oldu.Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde toplam 13 gole ulaşan Polonyalı yıldız, Alman kulübünün tarihinde tek sezonda en çok Şampiyonlar Ligi golü atan oyuncusu oldu. Robert Lewandowski, bu sezon çıktığı 43 resmi maçta takımı adına 51 gol ve 6 asist kaydetti.Alman devi üst üste 18. maçını kazanarak, ulaşılması güç bir başarıya imza attı. Bayern Münih, bu 18 galibiyetinde rakiplerine 56 gol atarken kalesinde sadece 13 gol gördü.Bayern Münih'in çeyrek finalde karşılaşacağı rakibi Barcelona oldu. İspanyol devi, 1-1'in rövanşında rakibi Napoli'yi 3-1'lik skorla geçerek çeyrek finale yükseldi.İki takım 14 Ağustos Cuma günü saat 22:00'de Lizbon'da karşı karşıya gelecek.